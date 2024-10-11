Vali adına arayan dolandırıcılara dikkat

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vali adına arayan dolandırıcılara dikkat

Bursa Valiliği, son günlerde vatandaşları arayarak valilik adına yardım toplamaya çalışan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı yaptı.

Bursa Valiliği, son günlerde vatandaşları arayarak valilik adına yardım toplamaya çalışan telefon dolandırıcılarına karşı uyarı yaptı.

Bursa Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Son günlerde bazı şahısların Bursa Valisi Erol Ayyıldız adına aradığını söyleyerek çeşitli sebepler ile yardım talebinde bulundukları ve bu şekilde dolandırıcılık faaliyeti yürütmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini yardım talebi ile arayan kişilere itibar etmemeleri, bu ve benzeri bir durum ile karşılaştıklarında derhal güvenlik birimlerine veya valiliğin 0224 225 19 00 nolu telefon hattından bilgi vermeleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede, hayırsever iş insanları, esnaf ve vatandaşlarımıza bir kez daha hiçbir kamu görevlisinin telefonla arayarak sizlerden ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu hatırlatırız."

Son Haberler
Tac Mahal: Aşkın Taşlara İşlenmiş Hali
Tac Mahal: Aşkın Taşlara İşlenmiş Hali
Ankara’nın derin dehlizlerinden haber alan Fehmi Koru ilk kez bu kadar açık yazdı: “Burnuma kokular geliyor…”
Ankara’nın derin dehlizlerinden haber alan Fehmi Koru ilk kez bu kadar açık yazdı: “Burnuma kokular geliyor…”
Samsun'da viyadükte intihar girişimi
Samsun'da viyadükte intihar girişimi
355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
355 milyon lira değerinde kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı
Ayhan Bora Kaplan davasında istenen cezalar açıklandı