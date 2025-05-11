Vali Gül'den metrobüs kazasına ilişkin açıklama!

İstanbul Valisi Davut Gül, Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda meydana gelen kazada, 1 hemşehrimiz hayatını kaybetmiş, 54 vatandaşımız hastanelere nakledilmiştir. Tedavileri tamamlanan 44 vatandaşımız taburcu edilmiş, 10 vatandaşımızın hastanedeki tedavisi devam etmektedir. Kazanın ardından tüm ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiş, süreç Valiliğimizin koordinasyonunda yakından takip edilmiştir. Olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum"