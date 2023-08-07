Vali Kocaeli’deki patlamanın nedenini açıkladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Derince Limanı’ndaki patlamanın nedenini açıkladı. Vali Yavuz, patlamanın buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

Vali Kocaeli’deki patlamanın nedenini açıkladı

Kocaeli'de bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama meydana geldi. Patlama Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda yaşandı. Patlama kentin tamamında hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 12 kişi yaralandı.

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı 13 siloda patlama olduğunu açıkladı.

VALİ PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olabileceği değerlendiriliyor. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Olayda 10 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi.

Yavuz, "Şu anda öngördüğümüz yeni bir patlama riski yok ancak önlemlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Patlamanın ilk kıvılcım anı ortaya çıktı
İşte Kocaeli'deki patlama anı
Kocaeli'de patlama
Öne Çıkanlar
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Son Haberler
Yararları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Yararları saymakla bitmiyor
Mete Gazoz'a coşkulu karşılama Spor
Mete Gazoz'a coşkulu karşılama
Ginkgo biloba çayı Şifalı Bitkiler
Ginkgo biloba çayı
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına ek bin asker göndermeyi planlıyor
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada okyanus görmek ne anlama geliyor? Rüyada okyanus görmek ne demek?
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi Karikatür
Günün karikatürü geldi. Emre Ulaş bile bile lades diyen vatandaşı çizdi
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti Yaşam
Eşinin ölümüne dayanamayıp intihar etti