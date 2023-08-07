Vali Kocaeli’deki patlamanın nedenini açıkladı

Kocaeli'de bugün saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde patlama meydana geldi. Patlama Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda yaşandı. Patlama kentin tamamında hissedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 12 kişi yaralandı.

Kocaeli İtfaiye Daire Başkanı 13 siloda patlama olduğunu açıkladı.

VALİ PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bir açıklama yaptı. Patlamanın siloya gemiden buğday yüklenirken olduğunu söyleyen Yavuz, "Yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı patlama olabileceği değerlendiriliyor. Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Olayda 10 kişinin yaralandığını söyleyen Yavuz, enkaz altında kalan kimsenin olmadığı bilgisini de verdi.

Yavuz, "Şu anda öngördüğümüz yeni bir patlama riski yok ancak önlemlerimizi aldık." ifadelerini kullandı.