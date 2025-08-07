Vali Sözer’den İkizce’ye müjde: Asfalt çalışmaları tamam!

Toplam 4 kilometrelik yolun asfaltlanması sonrası bölgeye giden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde denetledi. Denetim sonrası köy sakinleriyle buluşan Vali Sözer, vatandaşların taleplerini dinledi ve yeni yolun hayırlı olmasını temenni etti. Yeni asfalt yolun, ulaşımı rahatlatması ve köyün yaşam kalitesini artırması bekleniyor. Köy halkı, tamamlanan çalışmalardan memnuniyetlerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme yatırımlarının devam edeceği belirtildi.