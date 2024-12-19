Vali Yardımcısı Spor Yazarları Derneği'ne Başkan oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vali Yardımcısı Spor Yazarları Derneği'ne Başkan oldu!

TSYD'de görevden alınan Genel Başkan Oğuz Tongsir'in yerine kayyum atandı. Kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan görevlendirildi.

TSYD'den konuya dair yapılan bilgilendirme, "Anadolu'dan üyelerimizi Genel Kurula getirdiği gerekçesiyle İçisleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alınan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan kayyum olarak atanmıştır. Kayyum bugün saat 14.30'dan itibaren TSYD Genel Merkezinde göreve başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

ÜNAL KILIÇARSLAN'IN SORUMLU OLDUĞU KURUMLAR VE İLÇELER

I .İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

1) Marmara Limanı Mülki İdare Amirliği
2) Ambarlı Limanı Mülki İdare Amirliği
3) Zeytinburnu Limanı Mülki İdare Amirliği

II. GENÇLİK ve SPOR BAKANLIĞI

1) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
2) Spor Federasyonu Başkanlıkları
3) Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü
a-Öğrenci yurtları
4) Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları

III. TİCARET BAKANLIĞI

1) İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
a-İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı
b- TASİŞ Erenköy, Bakırköy ve Muratbey Tasfiye Müdürlükleri

İlçeler :

Beykoz
Çekmeköy
Ümraniye

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