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Kamu personeline kar izni

İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı engelli, malul ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 21:18
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Vali Yerlikaya açıkladı. İstanbul'da kamu personeline kar izni

Kamu personeline kar izni
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Meteorolojik verilere göre İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan; engelli, malûl ve hamile personel, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanlar 8 Şubat Çarşamba (yarın) idari izinli sayılacaktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 8 Şubat 2023 tarihinde (sağlık çalışanları hariç) kamu kurumlarında çalışan; engelli, malûl ve hamile personelin, 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olanların 8 Şubat Çarşamba günü idari izinli olacağını duyurdu.

"RÜZGARLA BİRLİKTE TİPİ BEKLENİYOR"

Vali Yerlikaya'nın basın açıklamasında, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden bugün saat 20.00'de alınan son verilerine göre yarın, "İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgârla birlikte tipi beklendiği" belirtilmiştir. 

Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; Sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç; kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar, 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir (1) gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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