Validebağ Korusu'na 'Millet Bahçesi Projesi'nin iptal kararı onandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik "Millet Bahçesi" projesine ilişkin imar planlarının iptal edilmesi kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

KAYNAK: ANKA
Validebağ Korusu'na 'Millet Bahçesi Projesi'nin iptal kararı onandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki 1. derece sit alanı olan Validebağ Korusu'nu yapılaşmaya açmaya yönelik "Millet Bahçesi" projesine ilişkin imar planları hazırlanmış, bölge sakinleri de buna karşı eylem başlatmıştı. Üsküdar sakinlerinin ve çevrecilerin avukatlığını ise avukat Onur Cingil üstlenmişti.

Açılan davalar sonucu söz konusu imar değişikliği iptal edilmişti. İmar planlarının iptali kararı karşı yapılan başvuru da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. İstinaf mahkemesi de imar planlarının iptal edilmesi kararını onadı.

CHP'den Üsküdar Belediye Başkan aday adayı olan Avukat Onur Cingil, istinaf mahkemesinin onama kararını sosyal medya hesabından, "Başından beri dedik. 'Validebağ, korudur koru kalacak' dedik. 'Validebağ, bahçe değil korudur' dedik. Millet Bahçesi Projesi ile ilgili olarak açtığımız davada iptal kararı istinaf mahkemesinin kararı ile kesinleşti. Tüm Üsküdarlılara, ülkemizin her köşesine hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.

oo.png

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nda yapılmak istenen "Millet Bahçesi" projesi ve bu çerçevede hazırlanan imar planı değişikliğine karşı vatandaşlar 2 yıldır direniyordu. Bu kapsamda bölge sakinleri ve çevreciler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı.

Daha önce açılan davalarda imar planlarının yürütmesi durduruldu. 30 Kasım’da İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen iki farklı davanın sonuçlarına göre Millet Bahçesi projesi ve projenin imar planları iptal edildi.

Projeyi iptal eden mahkeme kararında, “Dava konusu işlemlerde hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. İmar planlarının iptali için ise “Dava konusu planlarda, şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı” ifadeleri yer aldı.

Öne Çıkanlar
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Son Haberler
Ünlü dövüşçüden sürpriz karar: Başbakanlığa adaylığını açıkladı Spor
Ünlü dövüşçüden sürpriz karar: Başbakanlığa adaylığını açıkladı
ABD'den dikkat çeken hamle. Gemilere yönelik saldırılara karşı 'Deniz Görev Gücü' kuruyor Dünya
ABD'den dikkat çeken hamle. Gemilere yönelik saldırılara karşı 'Deniz Görev Gücü' kuruyor
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar Yaşam
10 milyon liralık nakliye dolandırıcılığı: Suçüstü yakalandılar
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı Yaşam
Asker eğlencesinde husumetli aileler arasında kavga: 9 yaralı
Demir yolu çalışanları grev başlattı Dünya
Demir yolu çalışanları grev başlattı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 6 takım belli oldu Spor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan 6 takım belli oldu