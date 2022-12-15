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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı üzerine 6 siyasi parti liderinin katılacağı miting öncesi, Valilik bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:13
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Valilik açıkladı İstanbul'da bu yollar kapatıldı

İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Meydanı'nda saat 16.00'daki toplanma çağrısı sonrası, valilik bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trafiğe kapatılan yollar (14.00 – Program Bitimi )
- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı
Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)
- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi
- Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu
Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR
- Vatan Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Akdeniz Caddesi
- Halıcılar Caddesi
- Gençtürk Caddesi
- Horhor Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi

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