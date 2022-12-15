﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane Meydanı'nda saat 16.00'daki toplanma çağrısı sonrası, valilik bazı yolların kapatılacağını duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Trafiğe kapatılan yollar (14.00 – Program Bitimi )

- Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı

Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır.)

- 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

- Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu

Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır.)

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

- Vatan Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- Akdeniz Caddesi

- Halıcılar Caddesi

- Gençtürk Caddesi

- Horhor Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi