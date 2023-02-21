21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentteki ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesinin ikinci bir karara kadar durdurulduğunu bildirdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:28
Takip Et

Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı

Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
+
Aa
-

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte artçı sarsıntıların devam ettiği belirtildi.

Yapılan tespitlere göre, ağır hasarlı binalara herhangi başvuru, uzman raporu ve izin olmadan girildiğinin müşahede edildiği, bu durumun vatandaşların can güvenliği konusunda ciddi risk ve tehlike oluşturduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ikinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede de olsa tamamen durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın bu konuda ilgili birimlerden herhangi bir izin talebinde bulunmamaları, kolluk kuvvetlerine izin konusunda baskı yapmamaları, can güvenliği nedeniyle belirtilen yasak kararına uyulması önem arz etmektedir."(AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
2
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
3
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
4
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Bu fiyatı ödeyip içeni ayakta alkışlarlar. Alkole dev zam
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
5
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
6
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Depremde kurtarmada çalışan vatandaştan hayat kurtaracak 6 önlem
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
7
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
﻿Şerafettin Tilki'den kaçmadı. Ali Koç diğer başkanları kıskandıracak kararını açıkladı, Jesus 'İşte benim başkanım bu' dedi
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'dan bir generalin evine saldırı
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Hazırlık maçında Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Zaniolo'nun annesi yıldız oyuncunun Milan'la anlaştığını açıkladı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
﻿Valilik duyurdu: Eşya tahliyesi kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.