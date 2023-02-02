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  • Valilik İmamoğlu’nun muhtarlar ile toplantısını böyle engelledi. Tüm muhtarlar kaymakamlıklara çağrıldı

Valilik İmamoğlu’nun muhtarlar ile toplantısını böyle engelledi. Tüm muhtarlar kaymakamlıklara çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulunmak isteyen muhtarlara engel çıktı. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu’na ziyarete denk gelecek şekilde katılımı zorunlu toplantı duyurusu yaptı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 15:13
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Valilik İmamoğlu’nun muhtarlar ile toplantısını böyle engelledi

Valilik İmamoğlu’nun muhtarlar ile toplantısını böyle engelledi. Tüm muhtarlar kaymakamlıklara çağrıldı
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Mahkemeden hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulunmak isteyen İstanbul’un seçilmiş muhtarlarına engel çıktı. Önce İçişleri bakanlığı, sonra İstanbul Valiliği son olarak da Kaymakamlıklar Saraçhane’deki buluşmaya denk gelecek şekilde, katılımının zorunlu olduğu ayrı bir toplantı duyurusu yaptı.

Oda TV’de yer alan habere göre, yargılandığı davada ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de ziyaret etmeye hazırlanan muhtarlara kaymakamlıklardan resmi yazı gönderildi.

2022’İN DEĞERLENDİRMESİ 2023’ÜN İKİNCİ AYINDA

2023’ün ilk ayının son gününde gönderilen yazıda 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirileceği, il idaresi kanunun 24. Maddesi gereği toplantıya katılımın zorunlu olduğu belirtildi. Aynı kanunun 40. Maddesine de atıf yapılarak “ Toplantı için yapılan çağrıya gelmemek, vazifeden kaçma sayılır”denildi. 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’de tüm ilçelerde toplantı duyurusu yapıldı.

SARAÇHANE BULUŞMASI ERTELENDİ

İstanbul’un seçilmiş 961 muhtarının büyük bölümü bugün İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip, demokrasiye olan bağlılıklarını gösterecekti. Gönüllülük esasına göre Saraçhane’ye gitmeye hazırlanan seçilmiş muhtarlara atanmışlar tarafından engel konuldu. Muhtarlara, belirtilen merkezlerdeki toplantılara geleceksiniz mesajı gönderilince, bugün gerçekleşmesi planlanan Saraçhane ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

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Ali
2.02.2023 15:36
Valilik bu devirde parti teşkilatı gibi davranabilir mi? Bu nasıl iş?!  
 
M.C
2.02.2023 15:28
Atanmis komu gorevlilerinin secilmis komu gorevlilerine ayar veresi yanlis. Bizim hukumet hicbir kurala uymuyor. Cozum ne? Tabiki secimlerde hukumete degistirme.  
 
düzgün
2.02.2023 15:21
BU BAYAT NUMARALAR VE ŞARK KURNAZLIĞI HEPİNİZİN SONU OLACAK, HESAPTAN KAÇIŞ YOK GELİYOR GELMEKTE OLAN yeni iktidar!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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