Valilik İmamoğlu’nun muhtarlar ile toplantısını böyle engelledi. Tüm muhtarlar kaymakamlıklara çağrıldı

Mahkemeden hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulunmak isteyen İstanbul’un seçilmiş muhtarlarına engel çıktı. Önce İçişleri bakanlığı, sonra İstanbul Valiliği son olarak da Kaymakamlıklar Saraçhane’deki buluşmaya denk gelecek şekilde, katılımının zorunlu olduğu ayrı bir toplantı duyurusu yaptı.

Oda TV’de yer alan habere göre, yargılandığı davada ceza alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Saraçhane’de ziyaret etmeye hazırlanan muhtarlara kaymakamlıklardan resmi yazı gönderildi.

2022’İN DEĞERLENDİRMESİ 2023’ÜN İKİNCİ AYINDA

2023’ün ilk ayının son gününde gönderilen yazıda 2022 yılı kamu hizmetlerinin değerlendirileceği, il idaresi kanunun 24. Maddesi gereği toplantıya katılımın zorunlu olduğu belirtildi. Aynı kanunun 40. Maddesine de atıf yapılarak “ Toplantı için yapılan çağrıya gelmemek, vazifeden kaçma sayılır”denildi. 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.00’de tüm ilçelerde toplantı duyurusu yapıldı.

SARAÇHANE BULUŞMASI ERTELENDİ

İstanbul’un seçilmiş 961 muhtarının büyük bölümü bugün İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip, demokrasiye olan bağlılıklarını gösterecekti. Gönüllülük esasına göre Saraçhane’ye gitmeye hazırlanan seçilmiş muhtarlara atanmışlar tarafından engel konuldu. Muhtarlara, belirtilen merkezlerdeki toplantılara geleceksiniz mesajı gönderilince, bugün gerçekleşmesi planlanan Saraçhane ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.