Valilik Sakarya’yı uyardı!

Kaynak: İHA
Valilik Sakarya’yı uyardı!

Sakarya Valiliği, sahil kesimleri için yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtına sebebiyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilerin neticesinde Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden şehrin sahil kesimleri için yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizin sahil kesimlerinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Valilik Sakarya’yı uyardı!

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