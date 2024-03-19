Valilik uyardı. 3 gün sürecek

Kaynak: İHA
Valilik uyardı. 3 gün sürecek
Sivas Valiliği, 3 gün etkili olması beklenen zirai don hadisesine karşı vatandaşları açıklama yaparak uyardı.

Sivas Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda 20 Mart Çarşamba gününden itibaren zirai don olayına karşı üreticileri uyarılarda bulundu.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Sivas genelinde 20 Mart Çarşamba günü hafif şekilde başlaması beklenen zirai don hadisesinin, 23 Mart Cumartesi gününe kadar etkisini artırarak orta kuvvette ve yer yer kuvvetli şekilde görüleceği tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

aw166096-01.jpg

Son Haberler
Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek Spor
Beşiktaş için flaş iddia. Santos'un yerine o gelecek
CHP'ye son ankette soğuk duş. Büyükşehir belediyesini kaybedebilir Gündem
CHP'ye son ankette soğuk duş. Büyükşehir belediyesini kaybedebilir
META, Instagram ve Facebook için abonelik ücretini düşürüyor Gündem
META, Instagram ve Facebook için abonelik ücretini düşürüyor
Galatasaray'dan flaş transfer Spor
Galatasaray'dan flaş transfer
Türkiye'nin havası en kötü 5 şehri belli oldu. Aklı olan bu şehirlere uğramaz Yaşam
Türkiye'nin havası en kötü 5 şehri belli oldu. Aklı olan bu şehirlere uğramaz
Beşiktaş deplasmanda yine mağlup oldu Spor
Beşiktaş deplasmanda yine mağlup oldu