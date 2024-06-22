Valilik uyardı. Yasaklandı

Sivas’ın Gürun ilçesinde Tohma Çayı'nda son günlerde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Yetkililer toplu balık ölümlerinin ardından harekete geçti.

Sivas Valiliği yazılı açıklama yaparak üzere ölen balık ve sudan numuneler alındığını duyurdu.

Ayrıca valilik Tohma Çayı boyunca 15 gün süreyle balık tutmanın yasaklandığını açıkladı. Vatandaşların su ile temas etmemesi için ise uyarı yapıldı.

Valilik yaptığı açıklamada zirai ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal maddelerin akarsuya karışmış olabileceği üzerinde durulduğunu belirtti.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

21 Haziran 2024 Cuma günü Gürün ilçemizde bulunan Tohma Çayı’nın bazı bölümlerinde ve akarsu yakınlarında faaliyet gösteren bir alabalık üretim çiftliğinde toplu balık ölümleri yaşandığı görülmüştür. Söz konusu bölgede Gürün Kaymakamlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler başlatılmış ve gerekli numuneler alınarak analize gönderilmiştir.

Elde edilen ilk bulgulara göre bölgede tarımsal faaliyet yapan kişi veya kişiler tarafından zirai ilaçlamada kullanılan bazı kimyasal maddelerin akarsuya karışmış olabileceği değerlendirilmektedir. 22 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılan son incelemelerde balık ölümlerinin sona erdiği tespit edilmiştir. Gürün ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile numune analizlerinin tamamlanması, ölüm ve bulaş kaynağı araştırmalarının sonuçlanması için akarsu boyunca 15 gün süreyle balık tutmak yasaklanmıştır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın suyla temas etmemek ve hayvan sulamamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.