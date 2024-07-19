Valilik yasakladı. Suya girilmeyecek

Şanlıurfa Valiliği, kentteki sulama kanalları ve baraj ile göletlerde yaşanan boğulma olaylarının artması üzerine, suya girişi yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın hassasiyet gösterdiği konuların başında boğulma vakalarının geldiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu baz alınarak, yasaklamaya uymayanlara taviz verilmeyeceği belirtildi.

Sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsu, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj, taşkın kontrol tesisi ve benzeri alanlarda suya girilmesi yasaklandığı kaıydedilirken, Vali Hasan Şıldak'ın imzası ile Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'ne yazı yollandı. O yazıda Valilik Genel Emrine uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, yasaklama getirilen yerlerin yüzmek için son tehlikeli ve riskli olduğunu belirtti.