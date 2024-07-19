Valilik yasakladı. Suya girilmeyecek

Kaynak: Haber Merkezi
Valilik yasakladı. Suya girilmeyecek

Boğulma vakaları arttı. Şanlıurfa Valiliği düğmeye bastı. Sulama kanalları, baraj, akarsu, göl ve göletlere girilmesinin yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliği, kentteki sulama kanalları ve baraj ile göletlerde yaşanan boğulma olaylarının artması üzerine, suya girişi yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın hassasiyet gösterdiği konuların başında boğulma vakalarının geldiği kaydedildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl İdaresi Kanunu baz alınarak, yasaklamaya uymayanlara taviz verilmeyeceği belirtildi.

Sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsu, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj, taşkın kontrol tesisi ve benzeri alanlarda suya girilmesi yasaklandığı kaıydedilirken, Vali Hasan Şıldak'ın imzası ile Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Belediye Başkanlıkları ve DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'ne yazı yollandı. O yazıda Valilik Genel Emrine uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, yasaklama getirilen yerlerin yüzmek için son tehlikeli ve riskli olduğunu belirtti.

İlgili Haberler
İzmir’de alevler yerleşim yerlerine sıçradı. İnsanların kaçıştığı görüntüler
Türkiye'nin dev şeker firması iflas etti. 100 ülkeye ihracat yapıyordu
Son Haberler
Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi Dünya
Ünlü fenomenin canlı yayında korkunç ölümü. Yediği yemek sonunu getirdi
EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı Spor
EURO 2024'teki büyük skandal ortaya çıktı
MASAK'tan çok tartışılacak Dilan Polat raporu. Dilan Polat derhal serbest bırakılmalı Gündem
MASAK'tan çok tartışılacak Dilan Polat raporu. Dilan Polat derhal serbest bırakılmalı
Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar Dünya
Göçmenler sokakları ateşe verdi. Polis aracını devirip yolcu otobüsünü yaktılar
Alex de Souza yıkıldı Spor
Alex de Souza yıkıldı
Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi Gündem
Sinan Ateş davasında savcılık mütalaasını açıkladı. 3 sanık için beraat istedi
Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor Spor
Hacıosmanoğlu ilk değişikliği yapıyor