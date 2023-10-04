Valilikte nefesler tutuldu. Polis alarma geçti

Adıyaman Valiliği yakınlarında unutulduğu tahmin edilen bir valiz, bomba paniğine neden oldu.

KAYNAK: İHA
Valilikte nefesler tutuldu. Polis alarma geçti

İHA'nın haberine göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında vatandaşlar tarafından fark edilerek ihbar edilen şüpheli valiz için polis ekipleri harekete geçti. Valizde patlayıcı maddenin olabileceği düşüncesiyle Atatürk Bulvarı trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Hareket Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından her hangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Şüpheli valizin yanına bomba imha uzmanları tarafından önce uzaktan kontrollü bomba imha robotu gönderildi. Robot tarafından kontrolü sağlanan valiz daha sonra yol kenarından alınarak geniş bir alan olan bulvar ortasına getirildi.

Bomba paniğine neden olan valiz, bomba imha uzmanının yerleştirdiği fünyeyle kontrollü bir şekilde patlatıldı. Valiz içerisinden kıyafet, ayakkabı, pasaport ve bazı belgeler çıktı.

Valiz ve içerisindeki eşyalar polis ekiplerince alınarak polis merkezine götürüldü. Atatürk Bulvarı'ndaki trafik ise tamamlanan incelemelerin ardından yeniden açıldı.

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