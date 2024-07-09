Valilikten gök gürültülü sağanak uyarısı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Valilikten gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenirken, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ankara Valiliği, kentteki hava durumuyla ilgili bir uyarı yayınladı.

Valilik, kentte kuzey ve batısında etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara'nın kuzey ve batısında akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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