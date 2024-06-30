Valilikten ormanlara yasaklama kararı

Valiliğin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz - 15 Ekim tarihleri arasında Şenkaya ilçesi yol ayrımı asfaltının her iki tarafındaki sarıçam ağaçlandırma sahaları, İkizpınar köy yolu çevresindeki sarıçam ağaçlandırma sahaları, Oltu ilçesi Gökçedere, Dere Başı, Güllüce, Ormanağzı, Kayaaltı, Antaş, Bahçecik, Aşağı Çamlık, İnci, Şenyamaç, Kaban ve Beykonak köy yollarının her iki yanındaki sarıçam ormanlarının çevresinde, içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek, ateş yakmak ve piknik yapmak yasaklandı.

Orman alanlarına 4 kilometre mesafede bulunan köylerde anız ve benzeri bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı ve yakanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Vatandaşların sadece kendilerine ayrılan tescilli piknik alanlarında gerekli önlemleri alarak ateşsiz piknik yapabilecekleri vurgulandı. Tescilli piknik alanlarında faaliyet gösteren işletmelerin, vatandaşlara yangınlar konusunda uyarılarda bulunacağı ve çöp bırakılmaması konusunda denetim yapacağı açıklandı.

Orman içi ve kenarında tadilat ve yeni yapım kapsamında faaliyet gösteren iş sahipleri ve firmaların da gerekli önlemleri alacağı duyuruldu. Nakil hatlarının ve trafo merkezlerinin yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerde hatların ve çevresinin bakımlarını gerçekleştirecekleri belirtildi. Belediyelerin, orman içi, orman kenarı ve bitişiğindeki çöp toplama ve depolama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacakları ve yangın riskine karşı iş makinelerini hazır bulunduracakları ifade edildi.

Orman İdaresi, Jandarma, Emniyet, Belediye ve Zabıta birimlerinin oluşturduğu devriye sisteminin etkin bir şekilde uygulanacağı ve gerektiğinde tüm kamu personeli ve araçlarından yangınlara karşı müdahalede yararlanılabileceği de belirtildi.