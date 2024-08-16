Valilikten sıcaklık uyarısı

Başkentte pazartesi gününden itibaren sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre, Ankara'da hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Ankara'da sıcaklıkların 29-37 santigrat derece arasında olacağı aktarılırken, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.