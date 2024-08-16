Valilikten sıcaklık uyarısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Valilikten sıcaklık uyarısı

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre, pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığının artacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Başkentte pazartesi gününden itibaren sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin verilerine göre, Ankara'da hava sıcaklıklarının Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi.

Ankara'da sıcaklıkların 29-37 santigrat derece arasında olacağı aktarılırken, özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında açık alanda bulunmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

gvgiyqjxcaan73h.jpeg

Son Haberler
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor! Sağlık
Sağlık açısından günlük ne kadar kahve tüketilmeli? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar Spor
Süper Lig maçları ertelendi. TFF'den flaş karar
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı Gündem
Ankara'da farklı suçlardan aranan 580 şüpheli yakalandı
Terör propagandası yapanlara gözaltı Yerel Haberler
Terör propagandası yapanlara gözaltı
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini Dünya
Almanların dev bankasından flaş altın tahmini
Hamas'tan ateşkes açıklaması Dünya
Hamas'tan ateşkes açıklaması