Valilikten şoke eden hamle! 5 gün boyunca yasaklandı...

Kaynak: Haber Merkezi
Valilikten şoke eden hamle! 5 gün boyunca yasaklandı...

Bursa Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yasak kararının 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesine dayandırıldığı belirtildi.

KARARIN AMACI

Kararın, “kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi, milli, vicdani ve insani değerlere zarar verebilecek durumların engellenmesi, toplumsal barışın korunması ve provokatif olayların önüne geçilmesi” amacıyla alındığı ifade edildi.

Yasağın gerekçesine ilişkin ise detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

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