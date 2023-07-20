Vallahi pes. Ormana uyuşturucu ektiler

Hatay'da ormanlık alana ekilen 7 bin 200 adet hint keneviri polisin dron ile yaptığı çalışmayla tespit edilerek imhası sağlandı.

KAYNAK: İHA
Vallahi pes. Ormana uyuşturucu ektiler

İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesine bağlı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin çalışmasında Arsuz ilçesinde ormanlık alanda hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipleri bölgede dron ile tespit çalışması gerçekleştirildi. Çalışmada ormanlık alanda ekili vaziyette 7 bin 200 adet hint keneviri ele geçirildi.

Alandan sökülen hint kenevirlerinin imha edildiği şüphelilere yönelik ise çalışmanın sürdüğü bildirildi.

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