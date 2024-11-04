Valorant’ta hilecilere geçit yok

Riot Games’in Valorant için geliştirdiği Vanguard hile koruma sistemi, PC oyunlarındaki hilecilerle mücadelesinde önemli bir başarıya imza attı. Vanguard, ilk başta eleştirilen bir sistem olsa da dört yılın ardından, hileleri tespit etmekteki başarısıyla dikkat çekiyor. Riot Games Hile Önleme Direktörü Phillip Koskinas, sistemin bilgisayar düzeyinde hile engelleme kapasitesi sayesinde hilecilerin artık eskisi gibi kolayca oyunlara sızamadığını belirtiyor. Koskinas, Vanguard’ın hile yazılımlarının çekirdek belleğe müdahale etmeye çalıştığında tespit edebildiğini vurguluyor.

Vanguard’ın başarısı, hilecilerin artık donanım tabanlı yöntemlere yönelmesine neden oldu. PC oyunlarındaki hileciler, ikinci bir bilgisayar veya özel donanımlar kullanarak rakiplerinin konumlarını görebilecek sistemler geliştirmeye başladı. Bu yöntemler oyunculara büyük avantaj sağlarken, Riot Games yeni yöntemlerle bu hilecileri de tespit ediyor. Şirketin mühendislerinden Nick “Everdox” Peterson, bu tür donanım bazlı hileleri engelleyen yenilikçi bir sistem geliştirdi.

Vanguard’ın League of Legends’a da eklenmesi, oyunda hile yapma girişimlerini büyük oranda azalttı. Riot Games, sadece Ağustos ayında 175 bin hesabı hile nedeniyle kapattığını duyurdu. Ancak Activision gibi diğer oyun geliştiricileri benzer başarıya ulaşmakta zorlanıyor. Koskinas, Vanguard’ın başarısının Riot Games’in hile yazılımcılarını kadroya dahil etme ve anti-hile geliştirme alanına yatırım yapma konusundaki kararlılığından kaynaklandığını ifade ediyor.

Vanguard’ın Windows üzerindeki başarıları, Microsoft’un güvenlik konularına olan ilgisini artırırken, Riot Games AI destekli hilelere karşı da yeni önlemler almayı planlıyor.