Yollar ayrılıyor. Galatasaray'da flaş Van Aanholt gelişmesi

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt PSV ile anlaşma sağladı.
Kulüplerin anlaşması durumunda Hollandalı futbolcu ile yollar ayrılacak.
Galatasaray'ın geçen sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt, bu sezon Süper Lig'de 10 maçta forma giydi. Bu maçlarda 2 asist yapma başarısı göstermişti.
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