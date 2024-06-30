Van Bronckhorst başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Van Bronckhorst başladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un çalışmalara başladığı belirtildi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde rutin sağlık kontrolünden geçen Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde görevine başladı.

Teknik ekibimizle bir araya gelerek toplantı gerçekleştiren Giovanni van Bronckhorst, daha sonra tesisimizde görevli personelimizle tanıştı.

Öte yandan; Teknik Direktörümüz Giovanni van Bronckhorst, Yardımcı Antrenörlerimiz Jean Paul van Gastel ile Serdar Topraktepe, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel, teknik ekibimiz ve tesisimizde görevli personelimiz tanışma yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti."

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