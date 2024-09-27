Van Bronckhorst hezimetin sebeplerini açıkladı

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Ajax’a 4-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst konuştu.

Hollandalı teknik adam alınan mağlubiyet hakkında şu ifadeleri kullandı:

"İstediğimiz skor değil. Beklediğim bir maç oldu. Buldukları her pozisyonu değerlendirebilecek bir takıma karşı oynadık. Yediğimiz golleri hatalardan yedik. Mustafa'nın bir fırsatı vardı, değerlendiremedik. Oyunumuzun seviyesi, normal oyunumuzun altında kaldı. Avrupa'da en iyi oyunumuzu oynamamız lazım. Bugün öyle miydi? Dürüst olmak gerekirse değildi. Taktiksel anlamındaki tercihlerimiz işe yaramadı. Futbolda maalesef bunlar var. Bu maçı analiz edeceğiz, öğreneceğiz. Mustafa için de kolay değildi. Yetenekli oyuncu. Ona da söylediğimi söyleyeyim, bu maçtan öğreneceği şeyler olacak. Yolumuza devam edeceğiz."

“CIRO’YU HER MAÇ OYNATAMAYIZ”

"Tercihler yaparsınız futbolda. Sadece 2 farklı oyuncuyla başladık bugün. Ciro'yu her maç oynatamayız. Sonra oyuncu değişikliğine gittik. Mustafa, bu durumlardan bir şey öğrenir. Onana ile birlikte iki altı numarayla başladık. Yenildikten sonra tercihler ve neden kaybettiğiniz konuşulur. Benim işim analiz etmek ve güçlenmek."