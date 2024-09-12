Van Bronckhorst’tan Joao Mario kararı. Dev maçın kadrosu şekilleniyor

Beşiktaş’ta Pazar günü deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi kadro şekilleniyor. Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’un zorlu maç öncesi kadroda tek değişiklik yapması bekleniyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Hollandalı teknik adamın yeni transfer Joao Mario’yu zorlu maçta ilk 11’de başlatması bekleniyor. Portekizli oyuncunun maçta Semih Kılıçsoy’un yerine sol kenarda oynayacağı öğrenildi.

Siyah beyazlıların Joao Mario dışında bir değişiklik yapması beklenmiyor. Beşiktaş’ın kalede Mert Günok, savunmada Svensson, Paulista, Udokhai, Massuaku; orta sahada Al Musrati ve Gedson; forvet arkasında Rafa Silva ve forvette İmmobile ile sahaya çıkması bekleniyor.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Takıma döndükten sonraki ilk antrenmanı kaçıran genç golcü dünkü çalışmada yer almıştı.

Siyah beyazlılar ligde 3 maçını da kazanarak 9 puan alırken 1 maçı ise BAY geçti.