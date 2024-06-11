Van Bronckhorst'un ilk transferi belli oldu

Beşiktaş, yeni teknik direktör olarak Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirerek transfer sezonunun ilk büyük adımını attı.

Kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada, "Giovanni van Bronckhorst ile 2025-2026 sezonu sonuna ve 2026-2027 sezonu için opsiyonlu olarak anlaşma imzalandı" dedi.

Danışman olarak Brad Friedel'i de kadrosuna katan yönetim, transferde savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Paulista'nın transferinde son aşamaya geldi.

Daha önce Atletico Madrid'e geçici bir süreliğine katılan Paulista, bu kez Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Van Bronckhorst'un kadrosunda görmeyi arzuladığı Paulista ile 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Paulista'nın yakında menajeriyle İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmeyi imzalaması öngörülüyor.

Nantes'tan teklif alan Masuaku'nun durumu belirsizliğini korurken, Beşiktaş'ın onun ayrılması durumunda Rıdvan Yılmaz için Glasgow Rangers'a teklif yapmayı planladığı bildirildi.