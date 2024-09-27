Van Gogh tablosu rekor kırmaya hazırlanıyor

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Van Gogh tablosu rekor kırmaya hazırlanıyor

Vincent van Gogh’un “Les canots amarres” adlı tablosu, Hong Kong’da düzenlenecek müzayedede 50 milyon dolara satılırsa Asya’da satılan en pahalı Batı tablosu olabilir.

Vincent van Gogh’un “Les canots amarres” (Bağlı Tekneler) adlı tablosu, Perşembe günü Hong Kong’da Christie’s müzayede evinde satışa sunulacak. Tablo, Christie’s’in yeni Asya Pasifik merkezinin açılışını kutlamak için düzenlenecek ilk akşam satışının odak noktası olacak. Müzayede evi, tablonun 230-380 milyon Hong Kong doları (30-50 milyon ABD doları) arasında bir fiyata alıcı bulmasını bekliyor. Bu satış gerçekleşirse, tablo Asya’da satılan en pahalı Batı tablosu unvanını alabilir. Şu anda bu unvan, Jean-Michel Basquiat’ın “Savaşçı” adlı tablosuna ait.

Christie’s, Van Gogh’un bu tablosunun sanatçının Asya’da bugüne kadar sunulan en önemli eseri olduğunu belirtti. Tablonun, Van Gogh’un 1887 yazında Paris’in dışındaki Asnieres kasabasında çizdiği yaklaşık 40 eserden biri olduğu ve sanatçının karanlık gerçekçilikten canlı empresyonizme geçişini yansıttığı vurgulandı. Van Gogh, bu dönemde daha önce hiç olmadığı kadar çok renk gördüğünü kız kardeşi Willemien’e yazdığı bir mektupta ifade etmişti.

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