Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Van Gölü’nde su seviyesinin düşmesiyle yıllardır gözükmeyen ada yeniden gün yüzüne çıktı.

KAYNAK: İHA
Van Göl'ü çekildi ada ortaya çıktı


Tatvan ilçesinde Van Gölü sularının yükselmesiyle birlikte sular altında kalan yüzlerce yıllık ada, göl suyunun çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Geçen yıl Van Gölü sularının çekilmesiyle birlikte sadece yüzeyi gözükmeye başlayan ada, bu yıl suların daha fazla çekilmesiyle tamamen gün yüzüne çıktı. Dronla havadan görüntülenen adanın etrafında eski bir yerleşim alanı olduğu da gözlemlendi.
Bölgeyi dronla görüntüleyen Enes Tarlan isimli vatandaş, “Geçen sene Adabağ köyünde bulunan bu adayı keşfetmiştik. Bu sene de dronla gözlemlediğimizde maalesef ki küresel iklim krizi nedeniyle sular çekilmiş ve ada ortaya çıkmış. Bu durum maalesef üzücü” dedi.

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