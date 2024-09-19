Van Gölü üzerinde beliren Süper Ay büyüledi

Kaynak: İHA
Van Gölü üzerinde beliren Süper Ay büyüledi

Van Gölü üzerinde yükselen Süper Ay manzarası görsel şölen oluşturdu.

Bulutların arasından kızıl renge bürünen Süper Ay'ın oluşturduğu görüntü izleyenlerin telefonlarına sarılmasına neden oldu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü'nde kızıl rengiyle bulutların arasından çıkan yükselen Süper Ay'ın güzelliğini gören fotoğrafçılar o anları kaydetti. Ay parçalı bulut kümeleri arasından görsel şölen oluştururken, ara sıra Van Gölü üzerinde oluşturduğu yakamoz da manzaranın güzelliğine güzellik kattı.

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‘Süper Ay'ı fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, “Bugün dolunayın Van Gölü üzerindeki doğuşu bulutların arasından süzülerek çıkması çok ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Göle yansıması da ayrı bir güzellik oluşturdu. Bu anı görmekten ve çekimlerini yapmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

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Van Gölü üzerinde beliren Süper Ay büyüledi
Van Gölü üzerinde beliren Süper Ay büyüledi