Van Gölü’nde İnci Kefali için nöbet zamanı

Kaynak: DHA
Van Gölü’nde İnci Kefali için nöbet zamanı

Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri için av yasağı başladı. Üremek için tatlı sulara göç eden balıklar korunuyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik, kaçak avcılığı önlemek için göl havzasında denetimlere hız verdi, çalışmalar aralıksız sürüyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında akıntının tersine yüzüp, derelere akın eden inci kefallerinin göç yolculuğu dün başladı.

Yaşam alanı olan Van Gölü'nü 15 Nisan'dan itibaren terk edip, üremek için akarsulara göç eden inci kefalinin bu yolculuğu sırasında av yasağı uygulanıyor. Yasak dönemi boyunca karada jandarma ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, göl üzerinde Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı teknelerle denetimler yapıyor. Bitlis'te de jandarma ekipleri, Van Gölü Havzası'nda inci kefalini kaçak avcılık yapanlara karşı denetimlere çıktı.

Konuya ilişkin Bitlis Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Van Gölü Havzası'nda nesli koruma altında bulunan inci kefalinin üreme döneminde kaçak ve izinsiz avlanmasının önlenmesine yönelik faaliyetler aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Van Gölü’nde İnci Kefali için nöbet zamanı

Van Gölü’nde İnci Kefali için nöbet zamanı

Van Gölü’nde İnci Kefali için nöbet zamanı

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