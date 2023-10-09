Van Gölü’nde temizlik! Tam 1 milyon 365 bin metreküp çıktı...

Van Gölü'nü kirlilikten arındırmak için Van Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan çalışmalar kapsamında, şu ana kadar 1 milyon 365 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı.

KAYNAK: DHA
Van Gölü’nde temizlik! Tam 1 milyon 365 bin metreküp çıktı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 'Van Gölü'nü Koruma Eylem Planı' çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü'nün temizlenmesine yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor. Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1'inci etaptaki faaliyetler tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2'nci etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3'üncü etapta çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen çalışmalarda, bugüne kadar 1 milyon 365 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi. 100'ü aşkın iş makinesi ile yürütülen çalışma kapsamında, 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak.

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag1.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag2.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag4.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag5.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag6.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag7.jpg

van-golunden-1-milyon-365-bin-metrekup-dip-camuru-cikartildi-yenicag8.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Son Haberler
Çeteleşen sığınmacılar tehdit haline gelirken Kitap
Çeteleşen sığınmacılar tehdit haline gelirken
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı Dünya
İsrail mülteci kampının ortasına bomba attı
Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede Spor
Konyaspor'da operasyon! Murat Kurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı devrede
Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık Spor
Yılmaz Vural Samsun'da. İlk açıklama geldi: Anlaştık
HÜDA Par’lılar HAMAS'a destek için kefen giydiler. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto yaptılar Gündem
HÜDA Par’lılar HAMAS'a destek için kefen giydiler. İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto yaptılar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı Kültür Sanat
2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi açıklandı