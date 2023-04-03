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Halk pazarında çıkan yangın kontrol altına alındı

Van’da bulunan Büyük Halk Pazarı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 12:45
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Van halk pazarında çıkan yangın söndürüldü

Halk pazarında çıkan yangın kontrol altına alındı
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İHA'nın haberine göre, Edinilen bilgilere göre, Beşyol mevkiinde bulunan Büyük Halk Pazarı'nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yaklaşık iki saatlik çalışmanın sonucunda yangını kontrol altına aldı.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdullillah Arvas, "08.44’te gelen ihbar üzerine bizim merkez ilçelerine bağlı 9 araç ve 36 personelle müdahale ettik. İlk olarak çevreye sirayet etmemesi için yangının önünü kestik. Sirayet konusunu hallettikten sonra ilerlemeye başladık. Hepsi iç içe olup, hepsinde tekstil ve yanıcı madde dolu dükkanlar. Dolayısıyla ilerlemede sıkıntı yaşadık. Şu anda kontrol altına alındı ve duman tahliyesi yapılıyor. Zarar, ziyan ve yangının çıkış sebebi de tamamen söndükten sonra teknik ekiplerimiz kontrol edeceklerdir" dedi.

Büyük Halk Pazarı kurucularından Osman Demir ise, yangının sabah saat 08.40 civarında çıktığını belirterek, "Şu anda zararımız çok. İki bölmeden oluşan pazarda yaklaşık 500 esnaf var. Yangının çıktığı bölümde yaklaşık 140 esnaf vardı. Çoğu dükkan zarar gördü. Yangının nereden çıktığı hakkında bilgim yok. Sağ olsun itfaiye ekiplerinin yardımı ile yangın kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

Pazarda kendisine ait dükkanının yandığını belirten Muhammed İşnaz isimli esnaf ise, "İçeride her yer yanmış. Benim dükkanım bay-bayan ve çocuk giyimiydi, hepsi yandı" diye konuştu.

 

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