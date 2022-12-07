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Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında çok sayıda kaçak silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 12:09
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Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat yakalandı

Van, Iğdır ve Hakkari sınırında kaçak silah ve mühimmat ele geçirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin Van, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği, 9 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 13 el bombası, 60 mm havan, 27 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 roket sevk fişeği, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve tamburu, 9 roket mühimmatı, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mühimmatı, 50 av fişeği, 8 AK-47 piyade tüfeği dipçiği, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirdiği kaydedildi.

(AA)

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