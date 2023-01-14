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Van kedilerinin nesli korunuyor

Van kedilerini neslinin tüketilmesine karşın gerçekleştirilen koruma çalışmaları kapsamında seçilen 92 damızlıktan 45-50'si çiftleştirilecek.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 17:29
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Van kedilerinin nesli korunuyor

Van kedilerinin nesli korunuyor
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AA

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisinin neslinin korunması için çalışmalar sürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesindeki merkezde bakımları özenle yapılan kedilerden çiftleştirilecek olanlar belirlenip, diğerlerinden ayrıldı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, 2022'nin Van kedilerinin popülasyonunun artması için iyi bir yıl olduğunu söyledi.

"SABAHTAN AKŞAMA KADAR FON MÜZİKLERİ ÇALIYORUZ"
Yeni yıla yeni yavrularla girdiklerini anlatan Kaya, "2023'ün tüm hazırlıklarını bitirdik. Hayvanları çiftleştirmeye başladık. Bütün sağlık taramaları, aşıları yapıldı. Doğumdan sonra kilo almaları için besin takviyeleri yapıldı. Damızlıkları belirleyip, çiftleştirme dönemini başlattık." dedi.

Doğum sürecinde damızlık kedilerin ciddi kilo kaybı yaşadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:
"Merkezimizde sistemli çalışmaya devam ediyoruz. Kediler ev ortamı istiyor. Sevgi ve ilgiyi seviyorlar. Dolayısıyla buranın neşeli ve ortamı havasında olması gerekiyor. Sabahtan akşama kadar fon müzikleri çalıyoruz. Her geçen gün damızlık annelerin kaliteleri artıyor. Şu an anneleri diğer kedilerden ayırdık. Bu yıl 92 damızlık kediden 45-50'sini çiftleştireceğiz."

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