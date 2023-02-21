21 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Van'da mercek bulutu görüldü

Van semalarında dün akşam saatlerinde görülen mercek bulutu vatandaşları heyecanlandırdı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 14:56
Takip Et

Van semalarında mercek bulutu görüldü

Van'da mercek bulutu görüldü
+
Aa
-

Van'ın Gürpınar, Edremit ve Gevaş ilçelerinden görülen ve yaklaşık 45 dakika bozulmadan kalan mercek bulutu görenlerin ilgisini çekerken, eline cep telefonunu alan vatandaşlar bu anları kaydetti. Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüye yapılan yorumların çoğunda depremin habercisi olarak yorumlandı.

Mercek bulutları, dalga şeklindeki hava akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında oluşur. Mercek bulutunun şekli uçan daireye benzetilebilir. Latince adı Altocumulus lenticularis olan mercek bulutu, 2.000 metre ile 5.000 metre arasındaki irtifada oluşur. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
1
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿İstanbul'da olası 7.5'luk deprem için kitapçık hazırlandı. Başımıza gelecekler tek tek sıralandı
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
2
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Bu binaların alayına ruhsat verilmiş. Yok artık dedirten apartmanlar
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
3
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿Deniz Akkaya yeniden ortaya çıktı bir sürü paylaşım yaptı. Haluk Levent paylaşımları sonrası hesabını kapatmıştı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
4
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿MHP Hatay Milletvekili depreme canlı yayında yakalandı. Arkasına bakmadan kaçtı
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
5
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿AVM'de panik anları. Mersin’de depreme böyle yakalandılar
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
6
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Kolonlar sağlam olunca eğreti bina bile yıkılmıyor. Hırsız müteahhitlere ders olsun
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
7
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Habertürk canlı yayınında büyük deprem paniği kameralara yansıdı
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿Rüyada cenaze görmek ne anlama geliyor? Rüyada cenaze görmenin tabiri nedir?
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿THY, ücretsiz tahliyeler için son tarihi açıkladı
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Emekli polis memuru, tartıştığı yeğenini öldürdü 
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
﻿Depremzede çocuğu ölümden polis kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.