Vancouver Whitecaps, Los Angeles'ı paramparça etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vancouver Whitecaps, Los Angeles'ı paramparça etti

Vancouver Whitecaps, Los Angeles FC karşısında aldığı 3-0’lık zaferle geçen yılın intikamını alarak MLS playofflarında durumu eşitledi. İskoç oyuncu Ryan Gauld’un katkılarıyla kazanan Whitecaps, final karşılaşması için umutlarını koruyor.

Vancouver Whitecaps, geçtiğimiz yıl MLS playofflarında elendiği Los Angeles FC karşısında bu kez zaferle ayrıldı. Takım, Ryan Gauld’un önderliğinde rakibini 3-0 yenerek seriyi eşitledi ve son maça taşımayı başardı. Bu galibiyet, Whitecaps’ın final yolundaki umutlarını tazeledi.

Geçen yıl aldığı mağlubiyetin acısını unutamayan Japon kaleci Yohei Takaoka, takımın bu maça odaklandığını belirtti. Maçın hemen başında Gauld’un 10. dakikadaki golüyle öne geçen Whitecaps, dört dakika sonra LAFC oyuncusu Ryan Hollingshead’in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kanada ekibi, 68. dakikada Eddie Segura’nın kendi kalesine gönderdiği golle skoru 3-0’a getirerek zaferini perçinledi. Takaoka, LAFC'nin tehlikeli ataklarına karşı üç kurtarış yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Playofflarda Eşitlik Sağlandı, Gözler Final Maçında

İlk maçı 2-1 kaybeden Vancouver Whitecaps, bu galibiyetle seriyi eşitlerken, şimdi gözler Los Angeles’ta yapılacak final maçına çevrildi. Takımın teknik direktörü Vanni Sartini, bu galibiyetin yolun ilk yarısı olduğunu, asıl zorlu kısmın ise Cuma günü oynanacak karşılaşmada kendilerini beklediğini belirtti. Sartini, “Bu galibiyetle kendimizi kanıtladık, şimdi hedefimiz Sounders ile eşleşmek,” dedi.

Maç boyunca yüksek pas organizasyonuyla öne çıkan Vancouver Whitecaps, savunmadaki disiplinli oyunu sayesinde LAFC’nin ataklarını etkisiz hale getirdi. İlk yarıyı %51.9 topa sahip olma oranıyla geçiren LAFC, ikinci yarıda daha fazla atak yapmasına rağmen Whitecaps savunmasını geçemedi. Takaoka, kritik pozisyonlarda soğukkanlı refleksleriyle takımına güven verdi.

mls-lafc-whitecaps-soccer-57233-jpg.webp

Son Haberler
15 milyonluk vurgun! 300 kişinin tatil hayali kabusa döndü
15 milyonluk vurgun! 300 kişinin tatil hayali kabusa döndü
Yunanistan'da deprem (4 Kasım 2024)
Yunanistan'da deprem
Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu
Kocaeli’de direğe çarpan jandarma aracı takla attı: 2 jandarma yaralı
Direğe çarpan jandarma aracı takla attı: Yaralılar var