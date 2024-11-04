Vancouver Whitecaps, Los Angeles'ı paramparça etti

Vancouver Whitecaps, geçtiğimiz yıl MLS playofflarında elendiği Los Angeles FC karşısında bu kez zaferle ayrıldı. Takım, Ryan Gauld’un önderliğinde rakibini 3-0 yenerek seriyi eşitledi ve son maça taşımayı başardı. Bu galibiyet, Whitecaps’ın final yolundaki umutlarını tazeledi.

Geçen yıl aldığı mağlubiyetin acısını unutamayan Japon kaleci Yohei Takaoka, takımın bu maça odaklandığını belirtti. Maçın hemen başında Gauld’un 10. dakikadaki golüyle öne geçen Whitecaps, dört dakika sonra LAFC oyuncusu Ryan Hollingshead’in kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı. Kanada ekibi, 68. dakikada Eddie Segura’nın kendi kalesine gönderdiği golle skoru 3-0’a getirerek zaferini perçinledi. Takaoka, LAFC'nin tehlikeli ataklarına karşı üç kurtarış yaparak takımına önemli bir katkı sağladı.

Playofflarda Eşitlik Sağlandı, Gözler Final Maçında

İlk maçı 2-1 kaybeden Vancouver Whitecaps, bu galibiyetle seriyi eşitlerken, şimdi gözler Los Angeles’ta yapılacak final maçına çevrildi. Takımın teknik direktörü Vanni Sartini, bu galibiyetin yolun ilk yarısı olduğunu, asıl zorlu kısmın ise Cuma günü oynanacak karşılaşmada kendilerini beklediğini belirtti. Sartini, “Bu galibiyetle kendimizi kanıtladık, şimdi hedefimiz Sounders ile eşleşmek,” dedi.

Maç boyunca yüksek pas organizasyonuyla öne çıkan Vancouver Whitecaps, savunmadaki disiplinli oyunu sayesinde LAFC’nin ataklarını etkisiz hale getirdi. İlk yarıyı %51.9 topa sahip olma oranıyla geçiren LAFC, ikinci yarıda daha fazla atak yapmasına rağmen Whitecaps savunmasını geçemedi. Takaoka, kritik pozisyonlarda soğukkanlı refleksleriyle takımına güven verdi.