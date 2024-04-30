Van’da 104 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Van’da 104 kaçak yakalandı
Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 104 kaçak yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 104 kaçak yakalandı. Van Valiliği’nin yaptığım açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilirken, “22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 33 olayda 104 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 11 organizatör hakkında ise yasal işlem yapılmıştır” ifadeleri kaydedildi.

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