Van’da 104 kaçak yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 104 kaçak yakalandı. Van Valiliği’nin yaptığım açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilirken, “22 -28 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 33 olayda 104 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 11 organizatör hakkında ise yasal işlem yapılmıştır” ifadeleri kaydedildi.