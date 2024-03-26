Van’da 108 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Van’da 108 kaçak yakalandı
Van’da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 108 kaçak yakalanırken, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade ettiği bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “18 -24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 27 olayda 108 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Atlı birliklerin kullanıldığı sınırda devriye faaliyetleri devam ediyor.

aw170673-01.jpg

aw170673-04.jpg

aw170673-02.jpg

aw170673-03.jpg

Son Haberler
Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay: Okullar tarikat ve cemaatlerin işgali altında Gündem
Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay: Okullar tarikat ve cemaatlerin işgali altında
Antalya'daki dünyaca ünlü sahil tarla gibi sürüldü Gündem
Antalya'daki dünyaca ünlü sahil tarla gibi sürüldü
Afyonkarahisar’da kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da kaçak sigara operasyonu
Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı Magazin
Katil köpeğin sahibi Banu Parlak'a cezacık verildi. Verilen cezaya tepki yağdı
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti Ekonomi
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti
Kırklareli'nde hakkında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı Gündem
Kırklareli'nde hakkında arama kararı bulunan 35 kişi yakalandı
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı Ekonomi
Mahfi Eğilmez çıkış yolunun gösterdi. Dinleyin bir kez olsun Mahfi hocayı