Van’da 108 kaçak yakalandı

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini ifade ettiği bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “18 -24 Mart 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 27 olayda 108 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 6 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Atlı birliklerin kullanıldığı sınırda devriye faaliyetleri devam ediyor.