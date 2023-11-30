Van'da 17 yıl aranması bulunan bir şahıs yakalanıp tutuklandı

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde: ikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçlarından aranma kaydı olan bir şahıs planlı yürütülen çalışmalar neticesinde yakalandı.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından yapılan fiziki takip sonucu 28 Kasım 2023 tarihinde kaçmaya teşebbüs eden şahıs yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs, 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

En ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan Van İl Jandarma Komutanlığı timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine ‘Huzurunuz, Mutluluğumuzdur’ parolası ile kararlılıkla devam edecektir” denildi.