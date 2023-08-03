Van'da 2 çocuk girdikleri kuyuda boğuldu

Van’ın Özalp ilçesinde serinlemek için su kuyusuna giren 2 çocuk, boğularak yaşamını yitirdi.

KAYNAK: İHA
Van'da 2 çocuk girdikleri kuyuda boğuldu

İHA'nın haberine göre; Çocukların cesetleri, arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinlemek için su kuyusuna girdiler

Olay, Özalp ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf Bulut (15) ve Mahsum Özbey (14) isimli iki çocuk, sıcaktan bunalınca su kuyusuna girdiler. Ancak bir süre sonra çocuklar suyun içinde kayboldular.

Çocukların yakınları yasa boğuldu

Çocukların su kuyusunda olduğunu fark eden mahalle sakinleri, durumu jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, su kuyusunda arama kurtarma çalışması başlattılar. Çocukların yakınları da olay yerine gelerek gözyaşı döktüler.

Cansız bedenlerine ulaşıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı. Çocukların cenazeleri, otopsi için Özalp Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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