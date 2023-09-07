Van’da 20 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde Tuşba ilçesinde tespit edilen bir şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, ilimizde tek seferde yapılan en yüksek yakalama ile 20 bin adet extacy hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahsa /Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek/ suçlarından yasal işlem yapılmıştır” denildi.