Van’da 3 aylık takip sonucunda uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Van’da 3 aylık takip sonucunda uyuşturucu operasyonu
Van’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Van Valiliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonuna dair açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aydır devam eden takip sonucunda örgütün 5 üyesinin tamamı 1 Şubat 2024 tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

aw136121-01.jpg

Son Haberler
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı Dünya
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı
Suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu. 5 tutuklama Gündem
Suç örgütüne 'uyuşturucu ticareti' operasyonu. 5 tutuklama
Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor Gündem
Türk ilaç sektörünün ilk “RISE with SAP” projesi Nobel ile başlıyor
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi Video
Biden'ın yine kafası karıştı. 28 yıl önce ölen Fransa Cumhurbaşkanı Mitteran'la yakın zamanda konuştuğunu söyledi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı Ekonomi
2 bin kişiyi işe alacak. Ünlü iş insanı açıkladı
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek Gündem
Gıda krizi tehdidine yerel çapta çözüm üretilecek
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi Gündem
Erzurum'da torbacı avında çok sayıda madde ele geçirildi