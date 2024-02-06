Van’da 3 aylık takip sonucunda uyuşturucu operasyonu

Van Valiliği tarafından yapılan uyuşturucu operasyonuna dair açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Sürdürülen çalışmalar kapsamında, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 aydır devam eden takip sonucunda örgütün 5 üyesinin tamamı 1 Şubat 2024 tarihinde yapılan operasyon sonucunda yakalanmış, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.