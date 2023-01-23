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Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da düzenlenen operasyonda 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:10
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Van’da 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da uyuşturucu operasyonu
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Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 500 gram metamfetamin ve 1 kilo 100 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.


(Kaynak: İHA)

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