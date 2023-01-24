3 kişi kafalarından vurularak öldürdü 

İHA'nın haberine göre, Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Değirmenoluğu köyünde İ.G., karısı Ş.G. ve adı öğrenilemeyen bir çoban pompalı tüfekle kafasından vurularak öldürüldü.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edilirken cinayetin nedeni araştırılıyor. 3 kişiyi vurup kaçan şahıs için ise arama çalışmaları devam ediyor.