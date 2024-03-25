Van’da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Kaynak: İHA
Van’da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Van’da göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 5’i tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 5’i adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına ilişkin süren çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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