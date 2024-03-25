Van’da 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçundan gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 5’i adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına ilişkin süren çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 9 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklanmıştır” ifadelerine yer verildi.