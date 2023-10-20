Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca Tuşba ilçesinde çok sayıda göçmenin barındırıldığına dair istihbarı bilgi alınması üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Tuşba İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 19 Ekim 2023 tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda; Afganistan uyruklu 46 erkek, 3 kadın ve 5 çocuk olmak üzere toplam 54 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenleri sevk ve organize ederek barınma sağladığı tespit edilen Ö.K. (41), aynı gün tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için “Huzurunuz, Mutluluğumuzdur” parolası ile çalışmalarımız artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.



