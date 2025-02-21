Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da kar yağışı nedeniyle 560 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde kar kalınlığı ise 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 2 gün önce yüksek kesimlerde başlayan kar, dün akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde 36 santimetreye ulaştı.

Kardan dolayı 263 mahalle ve 297 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar ile birlikte etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Büyükşehir Belediye ekipleri kent merkezinde de çalışma yaptı.

Kentin en işlek caddesi Cumhuriyet Caddesi'nde kar temizliğine belediye işçileri de kaldırımlardaki kar kütlelerini temizleyerek destek veriyor. Belirli noktalara toplanan kar kütleleri kamyonlara yüklenip, kent dışına taşınıyor.

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van'da 560 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

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