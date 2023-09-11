Van’da 65 tarihi eser ve yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda tarihi eser ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van’da 65 tarihi eser ve yüzlerce gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 65 adet tarihi eser (sikke, altın, küpe), bin 318 litre akaryakıt, 3 bin 588 paket sigara, 225 adet puro, 37 adet elektronik sigara, 50 adet cep telefonu, 97 adet cep telefonu aksesuarı, 21 adet akıllı saat, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay bünyesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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