Van'da 8 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Van'da 8 kişi tutuklandı
Van'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde haklarında değişik suçlardan yakalama kararı çıkarılan 8 kişi yakalandı.

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan 8 kişi tutuklandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 - 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 268 devriye görevi icra edildi. Bu süre zarfında 75 bin 263 kişi ve 73 bin 562 araç kontrol edildi. Açıklamada, dolandırıcılıktan 16, hırsızlıktan 6, terör suçundan 2, öldürme suçundan 1, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 4, diğer suçlardan ise 30 kişi olmak üzere toplam 59 kişinin yakalandığı ve bunlardan 8'inin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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