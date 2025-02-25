Van'da Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: DHA
Van'da Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Yol denetiminde durdurulan TIR'da Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde jandarma kontrol noktasında dün saat 23.30 sıralarında bir TIR'ı durdurdu.

M.K.'nin kullandığı 33 AYN 759 plakalı TIR'daki aramada, aracın kupa kısmının yatak bölümünde yatar vaziyette Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.

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Bu kaçaklardan 2'sinin ikinci kez yakalandığı bildirildi.

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TIR şoförü M.K., sorgusunda kaçak göçmenlerin Van'da otostop çektiğini, kendisinin de Bitlis'e götürmek için aracına aldığını belirtti. Göçmenler ise sorgularında Van'a kaçak yollarla yaklaşık 1 ay önce giriş yaptıklarını söyledi.

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İran'da yaşayan kaçakçılara kişi başı 2 bin 500 dolar verdiklerini belirten kaçak göçmenler, şüpheli M.K. ile İran'daki kaçakçıların irtibat kurduğunu, şoföre ücreti kaçakçıların vereceğini, Kırşehir'e gittiklerini ifade etti.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezine gönderilirken, TIR şoförü M.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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